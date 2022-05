Ibaneis homenageia rodoviários do DF pela atuação durante pandemia

Os trabalhadores do setor de Transportes no Distrito Federal foram homenageados durante evento no Terminal Sul, realizado nesta quinta (26)

Juliana Dantas e Elisa Costa

Os rodoviários do Distrito Federal receberam uma homenagem especial do governador Ibaneis Rocha nesta quinta-feira (26), no Terminal da Asa Sul em Brasília (DF). O evento foi organizado pelas empresas de ônibus, que convocaram todos os trabalhadores, para celebrarem durante o café da manhã.

Ibaneis reconheceu a dedicação da categoria, especialmente pelos serviços prestados durante a pandemia. Além disso, destacou o empenho do Governo do Distrito Federal (GDF), para a manutenção dos empregos. “As nossas decisões foram sempre no sentido de manter o emprego, a renda, manter todos os profissionais com trabalho, mesmo sabendo que no Distrito Federal, a forma de se calcular a passagem é diferente”, comentou.

Outro ponto destacado pelo governador foi em relação ao diálogo entre o GDF e o sindicato, o que impediu greve durante a gestão de Ibaneis Rocha: “eu sou muito feliz em dizer que já estou no terceiro ano de governo e nós não tivemos a necessidade de enfrentar nenhuma greve. Conseguimos levar isso tudo no diálogo, com muita conversa com o sindicato”.

Trabalhadores do setor de Transportes durante evento. Foto: Elisa Costa / Grupo JBr

O transporte público continuou em pleno funcionamento para atender à população do DF, mesmo durante a tensão provocada pelas medidas de isolamento, adotadas para a contenção da propagação da Covid.

Participaram do evento o secretário de Transporte e Mobilidade, Valter Casemiro, e o presidente do Sindicato dos Rodoviários do DF, João Osório.

O secretário de Transporte ressaltou a determinação dos rodoviários durante a pandemia. “Brasília conseguiu manter 100% da frota. O governador entendeu a importância do sistema de transporte, mesmo com custo maior, não foi repassado para os usuários”, disse.

As incertezas e desafios da categoria foram relembrados pelo presidente do sindicato, João Osório. “Nós saímos dessa grande crise, superamos, e não podemos deixar de reconhecer o papel importante do governo e o compromisso com a nossa categoria. Vencemos essa batalha, vocês merecem todo o nosso respeito”, comemorou.

Além do café da manhã, a homenagem aos trabalhadores do setor de Transportes incluiu na programação a oferta de serviços de massoterapia, corte de cabelo e atendimento social.

Atividades para os rodoviários do DF. Foto: Elisa Costa / Grupo JBr