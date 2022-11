Mercado imobiliário fecha terceiro semestre estável

Segundo o presidente, o setor avança para mais um desempenho positivo, nas diversas faixas de renda, atendendo a uma demanda por imóvel alta

Pelo terceiro semestre seguido, o mercado imobiliário do Distrito Federal fechou com desempenho estável, mantendo o ritmo positivo de lançamentos e vendas. Segundo a pesquisa Índice de Velocidade de Vendas (IVV), o indicador esteve em 7% em outubro, com a venda de 297 unidades.

O estudo ainda mostra que o setor, mesmo com o aumento na taxa de juros, dos preços dos insumos e das expectativas quanto às eleições, se manteve estável e teve uma média de 8,3%. Acima dos 5%, o índice já é considerado um bom desempenho de mercado.

“Os resultados desse terceiro trimestre consolidam a percepção de um mercado maduro que, mesmo diante de desafios, caminha para o segundo melhor desempenho para 2022 na série histórica da pesquisa, sendo superado apenas pelo desempenho de 2021 nesse período”, avalia Eduardo Aroeira Almeida, presidente da Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal (ADEMI DF).

Segundo o presidente, o setor avança para mais um ano de desempenho positivo, nas diversas faixas de renda, atendendo a uma demanda por imóvel que é alta no DF.

“A manutenção de bons Índices de Velocidade de Vendas mesmo em um cenário de grande turbulência política e expectativas econômicas incertas, demonstra a grande resiliência que o mercado imobiliário do Distrito Federal possui. Isso demonstra a maturidade das empresas que atuam no setor e a qualidade dos produtos ofertados, gerando um mercado ativo mesmo em momentos de dificuldades”, complementa o vice-presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do DF (SINDUSCON-DF), Adalberto Valadão Júnior.