Shopping promove feira de adoção de cães e gatos

Evento acontece no dia 26 de novembro. Haverá doação de ração, tapete higiênico e areia sanitária

O Boulevard Shopping e o grupo independente Projeto Acalanto realizam, no sábado (26), uma feira de adoção de cães e gatos, no mall do shopping, das 11h às 18h. Haverá ainda doação de ração, tapete higiênico e areia sanitária.

O interessado em adotar deverá apresentar documentos básicos, como RG, CPF e comprovante de residência, além de apresentar um acordo de adoção. Também será feita entrevista para atestar o comprometimento em cuidar do animal.

Serviço

Boulevard para amar, Seu amigo está te esperando! – Feira de adoção de cães e gatos

Onde: Boulevard Shopping Brasília, Asa Norte

Quando: sábado, 26 de novembro

Horário: 11h às 18h

Para mais informações: @boulevardshoppingbrasília e @projetoacalantodf