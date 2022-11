Hospital da Criança de Brasília comemora 11 anos de funcionamento

Inaugurado em 2011, o hospital é especializado no atendimento de crianças e adolescentes com condições crônicas e complexas de saúde

Nesta quarta-feira (23), o Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB) completa 11 anos de funcionamento e comemora a data com cerimônia solene na própria data, no auditório. A ocasião será marcada pelo lançamento de um livro de poesias escritas por crianças atendidas no Hospital. Até a primeira semana de dezembro, outros eventos também serão realizados em alusão ao aniversário, como a inauguração do Laboratório de Pesquisa Translacional e o lançamento de um livro sobre acompanhamento de crianças com transtornos neurológicos.

Inaugurado em 2011, o hospital é especializado no atendimento de crianças e adolescentes com condições crônicas e complexas de saúde. Terciário, recebe o público pediátrico referenciado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) e atende apenas pelo Sistema único de Saúde (SUS). Em mais de uma década de funcionamento, se tornou referência em no tratamento de doenças como câncer infantil e diabetes e já realizou mais de cinco milhões e 955 mil atendimentos. O HCB também se dedica a atividades de ensino e pesquisa, que atuam de forma integrada à assistência.

“Devemos refletir sobre esses 11 anos, o que nos trouxe até aqui: um propósito de curar e cuidar de crianças com o aspecto da humanização do cuidado, que sempre foi muito forte. Para que a gente consiga isso, temos pilares: gestão profissionalizada e que busca a melhoria contínua; atuação na área de pesquisa muito robusta; e o ensino, em que asseguramos o futuro”, explica a superintendente executiva do Hospital, Valdenize Tiziani.

Segundo a superintendente, o décimo primeiro aniversário do HCB também é momento de preparar os próximos passos da instituição. “O futuro é fazer cada vez melhor o que fazemos hoje. Nosso planejamento é começar a trabalhar mais as questões de saúde digital e fortalecer parcerias para pesquisa, de forma a consolidar, cada vez mais, a atuação do Hospital da Criança de Brasília”, afirma.

Durante o evento de aniversário, será lançada a publicação “Meu livro vai passear” – coletânea de poemas escritos por crianças e adolescentes atendidos pelo HCB e por seus acompanhantes. Os textos que compõem o livro são resultado de uma Oficina de Palavras conduzida, em 2021, pelo poeta Túlio Borges: durante dois meses, ele visitou os blocos de internação do Hospital e estimulou os participantes a transformar sentimentos do passado em poesia.

Laboratório

O décimo primeiro aniversário do Hospital da Criança de Brasília também ganha destaque com a inauguração do Laboratório de Pesquisa Translacional. Os estudos realizados no laboratório têm aplicação imediata na área clínica, possibilitando novas possibilidades de diagnóstico e tratamento. – um exemplo é a pesquisa sobre particularidades no diagnóstico de leucemia mielóide aguda em crianças com síndrome de Down, publicada nos periódicos especializados Leukemia e Pediatric Blood and Cancer em outubro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Composto por equipe multidisciplinar, o laboratório conta com equipamentos de ponta, adquiridos com apoio de pessoas físicas e instituições, e com equipe especializada. Graças à união desses dois elementos, o Hospital realiza exames a nível molecular, contribuindo para o diagnóstico precoce e para um tratamento mais efetivo das crianças.

Programação extensa

Além da cerimônia, outras atrações fazem parte da agenda do Hospital da Criança de Brasília para este aniversário (veja a programação completa no arquivo em anexo). As crianças atendidas no ambulatório vão acompanhar apresentações da Banda de Música do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília e do grupo Bailarinas Por Que Não?, além de participar de ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A corporação realizou campanha para arrecadar brinquedos que, doados ao HCB, serão utilizados nas brinquedotecas e Espaços do Brincar. Para as crianças que estiverem internadas, a programação do aniversário antecipa as primeiras atrações natalinas, com uma apresentação do coral Serenata de Natal.

A equipe do Hospital também conta com atividades especiais: os funcionários poderão acompanhar uma apresentação especial da Cia. de Teatro Melhores do Mundo. A programação segue com o lançamento oficial do Clube de Corrida HCB; voltado a funcionários e terceirizados, ele terá sua primeira atividade durante a Maratona Monumental Brasília, no domingo (27/10/2022). Nove corredores já se inscreveram para representar o Hospital na prova de atletismo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Cerimônia de aniversário do Hospital da Criança de Brasília

Data: 23/11/2022 (quarta-feira)

Horário: 10h

Local: Auditório Dr. Oscar Moren

Endereço: AENW 3, Lote A – Setor Noroeste

Hospital da Criança de Brasília comemora 11 anos de funcionamento

Aniversário conta com lançamento de livros e programação para crianças

O Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB) completa 11 anos de funcionamento na quarta-feira (23/11/2022) e comemora a data com cerimônia solene na própria data, no auditório do HCB. A ocasião será marcada pelo lançamento de um livro de poesias escritas por crianças atendidas no Hospital. Até a primeira semana de dezembro, outros eventos também serão realizados em alusão ao aniversário, como a inauguração do Laboratório de Pesquisa Translacional e o lançamento de um livro sobre acompanhamento de crianças com transtornos neurológicos.

Inaugurado em 2011, o Hospital da Criança de Brasília é especializado no atendimento de crianças e adolescentes com condições crônicas e complexas de saúde. Terciário, recebe o público pediátrico referenciado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) e atende apenas pelo Sistema único de Saúde (SUS). Em mais de uma década de funcionamento, se tornou referência em no tratamento de doenças como câncer infantil e diabetes e já realizou mais de cinco milhões e 955 mil atendimentos. O HCB também se dedica a atividades de ensino e pesquisa, que atuam de forma integrada à assistência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Devemos refletir sobre esses 11 anos, o que nos trouxe até aqui: um propósito de curar e cuidar de crianças com o aspecto da humanização do cuidado, que sempre foi muito forte. Para que a gente consiga isso, temos pilares: gestão profissionalizada e que busca a melhoria contínua; atuação na área de pesquisa muito robusta; e o ensino, em que asseguramos o futuro”, explica a superintendente executiva do Hospital, Valdenize Tiziani.

Segundo a superintendente, o décimo primeiro aniversário do HCB também é momento de preparar os próximos passos da instituição. “O futuro é fazer cada vez melhor o que fazemos hoje. Nosso planejamento é começar a trabalhar mais as questões de saúde digital e fortalecer parcerias para pesquisa, de forma a consolidar, cada vez mais, a atuação do Hospital da Criança de Brasília”, afirma.

Durante o evento de aniversário, será lançada a publicação “Meu livro vai passear” – coletânea de poemas escritos por crianças e adolescentes atendidos pelo HCB e por seus acompanhantes. Os textos que compõem o livro são resultado de uma Oficina de Palavras conduzida, em 2021, pelo poeta Túlio Borges: durante dois meses, ele visitou os blocos de internação do Hospital e estimulou os participantes a transformar sentimentos do passado em poesia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Laboratório

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O décimo primeiro aniversário do Hospital da Criança de Brasília também ganha destaque com a inauguração do Laboratório de Pesquisa Translacional. Os estudos realizados no laboratório têm aplicação imediata na área clínica, possibilitando novas possibilidades de diagnóstico e tratamento. – um exemplo é a pesquisa sobre particularidades no diagnóstico de leucemia mielóide aguda em crianças com síndrome de Down, publicada nos periódicos especializados Leukemia e Pediatric Blood and Cancer em outubro.

Composto por equipe multidisciplinar, o laboratório conta com equipamentos de ponta, adquiridos com apoio de pessoas físicas e instituições, e com equipe especializada. Graças à união desses dois elementos, o Hospital realiza exames a nível molecular, contribuindo para o diagnóstico precoce e para um tratamento mais efetivo das crianças.

Programação extensa

Além da cerimônia, outras atrações fazem parte da agenda do Hospital da Criança de Brasília para este aniversário (veja a programação completa no arquivo em anexo). As crianças atendidas no ambulatório vão acompanhar apresentações da Banda de Música do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília e do grupo Bailarinas Por Que Não?, além de participar de ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A corporação realizou campanha para arrecadar brinquedos que, doados ao HCB, serão utilizados nas brinquedotecas e Espaços do Brincar. Para as crianças que estiverem internadas, a programação do aniversário antecipa as primeiras atrações natalinas, com uma apresentação do coral Serenata de Natal.

A equipe do Hospital também conta com atividades especiais: os funcionários poderão acompanhar uma apresentação especial da Cia. de Teatro Melhores do Mundo. A programação segue com o lançamento oficial do Clube de Corrida HCB; voltado a funcionários e terceirizados, ele terá sua primeira atividade durante a Maratona Monumental Brasília, no domingo (27/10/2022). Nove corredores já se inscreveram para representar o Hospital na prova de atletismo.

Cerimônia de aniversário do Hospital da Criança de Brasília

Data: 23/11/2022 (quarta-feira)

Horário: 10h

Local: Auditório Dr. Oscar Moren

Endereço: AENW 3, Lote A – Setor Noroeste