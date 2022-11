Moradores afetados pela chuva são atendidos por força-tarefa, no Sol Nascente

Uma equipe do governo estará presente em cada uma das áreas de risco, prestando assistência social e de infraestrutura

Na manhã desta terça-feira (22), o secretário de Governo, José Humberto Pires, esteve no Sol Nascente para uma vistoria no local. Representantes do GDF participaram da visita, que foi motivada pelas fortes chuvas que vêm caindo na região desde sábado, criando pontos de risco na cidade com os estragos.

Uma força-tarefa foi montada na região administrativa para minimizar os impactos causados pelas intempéries, que têm mudado a rotina dos moradores da RA nos últimos dias. Ao todo, 17 órgãos do governo – como Defesa Civil, DF Legal, Corpo de Bombeiros, secretarias de Desenvolvimento Social e de Obras e Infraestrutura, SLU e Novacap – fazem parte de um grupo de trabalho para auxiliar as famílias impactadas com o transbordo de uma bacia de contenção no último sábado (19), além de enxurradas que arrastaram pedras, terras e lama pelas ruas de alguns bairros.

De acordo com José Humberto, já foram localizadas no Sol Nascente pelo menos sete áreas de vulnerabilidade, e cada uma delas contará com a assistência de um coordenador e equipe nas áreas social e de infraestrutura. “A partir da publicação do decreto do governador, criamos uma força-tarefa, distribuímos as equipes em vários pontos da cidade e vamos começar a atuar de forma estrutural”, explicou o secretário.

“Temos locais com risco iminente, e cada coordenador vai ficar perto acompanhando o que está acontecendo. São ações preventivas no sentido de superar esse momento em que estamos vivendo”, disse José Humberto.

O governador Ibaneis Rocha destaca o trabalho das equipes no local. “Estamos levando para o Sol Nascente equipamentos, reunindo várias áreas do governo para dar uma atenção direta e contínua a toda essa população que está sofrendo com a chuva”, afirma.

Segundo o administrador do Sol Nascente, Antônio José da Silva, a força-tarefa estará no local para atender a comunidade enquanto a chuva perdurar. “As equipes estão atentas para ajudar a população neste período crítico”, salienta.

Máquinas como patrolas e retroescavadeiras já entraram em ação em vários locais da cidade. Nas ruas das chácaras 73 e 74 do Setor Sol Nascente 3, a movimentação era intensa desde as primeiras horas do dia. Há mais de 20 anos morando no setor, o líder comunitário David Alves de Sousa elogiou a rapidez e assistência do governo no local.

“No final de semana, as chuvas foram muito fortes, danificando, derrubando casas; e a ação do governo é ótima, porque tranquiliza a população e permite à comunidade transitar em alguns locais antes intransitáveis”, elogia. “Muito importante o Estado estar presente para dar um conforto para a comunidade aqui no setor.”

Com informações da Agência Brasília.