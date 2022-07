Menores que praticavam roubos na Asa Sul foram apreendidos pela PCDF

Cinco menores foram apreendidos por envolvimento em ao menos 18 roubos praticados no 1º semestre deste ano na região.

Por Tereza Neuberger

Policiais da 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul) apreenderam nesta terça-feira (26) cinco menores infratores, de 14 a 17 anos, em três regiões do Distrito Federal. Os menores estudavam no Proem (909 Sul) e no Centro de Ensino Médio Elefante Branco (908 Sul) e aproveitavam os horários de entrada e saída do colégio para roubar os alunos dos colégios particulares da região.

Após investigações da 1ª DP, os jovens foram identificados e constatou-se que estariam ligados a pelo menos 18 ocorrências de roubo ocorridos na Asa Sul entre fevereiro e junho de 2022. P. H. F. S., conhecido como “Bodão”, de 17 anos e outro adolescente de mesma idade foram apreendidos no Paranoá. Já em Taguatinga, dois adolescentes conhecidos como “Loló” e “GB”, ambos de 15 anos, foram apreendidos. Na região de Sobradinho, um menor de 14 anos, conhecido como “Dumbo”, também foi apreendido.

A ação foi realizada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) no âmbito da Operação Juventude Transviada, e contou com o apoio da Delegacia da Criança e do Adoslescente (DCA) 1 que em posse das provas produzidas pela 1ª DP conseguiu os mandados junto ao Juiz da Vara de Infância e Juventude de Brasília (VIJ).

“Com a prisão destes autores, acredita-se que haverá diminuição considerável dos roubos na região, tendo em vista que grande parte dos roubos ocorridos foram por eles praticados”, afirma o delegado Maurício Iacozzilli, da 1ª DP. Após os procedimentos legais, os menores foram recolhidos à disposição da VIJ e ficarão internados de 6 meses a 3 anos.