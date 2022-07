Mel clandestino era produzido em local insalubre no Sol Nascente

Policiais desativaram o local de produção que contava com a presença de esgoto aberto, fezes de animais e muito lixo.

Por Tereza Neuberger

Um local de produção, envasamento e comercialização clandestino de mel foi desativado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), em conjunto com Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-DF) e da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (Seagri). A ação ocorreu nesta terça-feira (26), através da operação denominada Favo de Mel.

O local fica na região de Sol Nascente e foi descoberto após denúncia anônima feita aos órgãos de fiscalização. “Durante as diligências, foi constatado que o produto anunciado como mel de abelha puro na verdade tinha adição de açúcar e outros aditivos que adulteravam sua composição original” afirma a delegada Isabel Davila Lopes Borges de Moraes, da CORF/PCDF.

A fiscalização verificou ainda que o local de produção e envasamento era totalmente insalubre com presença de esgoto aberto, fezes de animais e muito lixo, o que não atende aos requisitos sanitários mínimos de manipulação de alimentos. No âmbito da operação um homem de 48 anos seria o responsável pelo local e foi preso em flagrante, porque praticou o crime de falsificação de alimentos, com pena de reclusão de 4 a 8 anos.