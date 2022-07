Suspeito de manter ex-namorada em cárcere privado é preso

Ao alcançarem o veículo, a mulher disse que o homem não aceitava o fim da relação e a sequestrou em Goiânia e a trouxe para Brasília

Um homem foi preso, ontem (25), acusado de manter a ex-companheira em cárcere privado em Vicente Pires.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), um carro, conduzido por uma mulher, se aproximou de uma viatura e começou a dar sinal de luz.

A equipe do Grupo Tático Operacional do 17º Batalhão (Gtop 37) orientou para que o veículo parasse e o passageiro disse estarem procurando uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Imaginando se tratar de uma emergência médica, os militares se propuseram a conduzir a mulher à unidade. Neste momento, o homem teria entrado novamente no carro e arrancado em alta velocidade.

Os policiais informaram pelo rádio sobre a fuga e várias equipes foram acionadas para fechar o cerco. Uma outra equipe avistou o veículo na DF-001 e deu ordem de parada. O homem, porém, desobedeceu e apenas parou após bater em outro carro e um poste.

O homem desceu do carro, tentou fugir, mas como estava ferido não conseguiu ir longe. No interior do veículo foi encontrado uma arma airsoft.

Ao alcançarem o veículo, a mulher disse que o homem não aceitava o fim da relação e a sequestrou em Goiânia e a trouxe para Brasília.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ele recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) e foi levado ao Hospital Regional de Ceilândia. Em seguida ele foi conduzido à 8ª Delegacia para apuração do fato.