Menina de 8 anos vítima de ataque morre

Morreu, na manhã deste domingo (06), a menina vítima de um ataque na noite desse sábado (05). A criança de 8 anos estava na casa onde um homem invadiu e, por ciúmes da companheira, esfaqueou cinco pessoas.

Izadora do Nascimento deu entrada no Hospital Regional de Ceilândia (HRC) com uma perfuração no abdome e suspeita de hemorragia interna. Ao chegar, ela estava em estado de choque e precisou fazer uma cirurgia de emergência.

Além dela, as outras quatro mulheres seguem internadas, sendo que duas estão em estado gravíssimo e aguardam vagas de UTI.

O caso ocorreu na QR 409, em Samambaia. O homem, Adenilson de Costa, de 36 anos, foi preso em flagrante poucas horas após o crime pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

Crime

Segundo o relato de uma das vítimas, as cinco mulheres conversavam na área externa da casa. Em certo momento, Eudicilene, companheira do agressor, saiu da residência, mas voltou logo em seguida.

Nesse momento, Adenilson teria a seguido e tentado entrar na casa, mas foi barrado por uma das vítimas. Ainda assim, ele forçou o portão e começou o ataque, esfaqueando primeiro a companheira.

Ao ver a mãe ser esfaqueada, Izadora teria tentado fugir, mas Adenilson a esfaqueou no abdome. Ela foi levada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) ao HRC.

O homem apenas foi contido quando o marido de uma das vítimas o imobilizou e conseguiu tomar a faca.