Motorista atropela homens que trocavam pneu de carreta

Na noite do último sábado (04), o motorista de um veículo atropelou dois outros homens que trocavam os pneus de uma carreta. O acidente ocorreu na DF 130, próximo ao Café sem troco.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o motorista, identificado apenas como Ronaldo, teria empresado os outros homens contra a própria carreta.

Ainda de acordo com os militares, Ronaldo não se feriu. Marlon Carvalho, de 41 anos, foi encontrado com múltiplas fraturas e já sem vida. O segundo homem, Anderson, de 30 anos, que era o condutor da carreta, estava com suspeita de TCE (Traumatismo cranioencefálico), confuso, com um corte na orelha esquerda e foi transportado ao Hospital de Base (IHBDF).

O local ficou aos cuidados da policia militar.