Homem que esfaqueou quatro mulheres e uma criança é preso

Mesmo não sabendo qual foi a motivação do crime, sabe-se que o suspeito tinha um relacionamento com uma das vítimas

O homem que esfaqueou quatro mulheres e uma criança na noite do último sábado (05) foi preso poucas horas depois. O crime aconteceu na QR 409, em Samambaia.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), as mulheres têm entre 33 e 54 anos e foram socorridas e encaminhadas para os hospitais regionais de Ceilândia e Taguatinga.

Mesmo não sabendo qual foi a motivação do crime, sabe-se que o suspeito, de 27 anos, tinha um relacionamento com uma das vítimas.

Ao chegarem no local, os militares encontraram três vítimas no lado de fora da residência e outras duas dentro. O Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) e o Samu foram acionados para as socorrerem.

Após o ataque, o homem fugiu, deixando a faca para trás ao lado de uma das vítimas. Ele foi preso a alguns metros do local do crime.

Ele foi conduzido para a 26ª Delegacia de Polícia. Ele vai responder por tentativa de homicídio, lesão corporal e Lei Maria da Penha.