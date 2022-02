Homem esfaqueia quatro mulheres e uma criança

Segundo as vítimas, o ataque teria sido motivado por uma crise de ciúmes, já que ele se relacionava com uma delas

Na noite do último sábado (05), um homem esfaqueou quatro mulheres e uma criança. O crime aconteceu na QR 409, em Samambaia.

Segundo as vítimas, o ataque teria sido motivado por uma crise de ciúmes, já que ele se relacionava com uma delas. Poucas horas depois o agressor foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF)

Ao chegarem no local, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) encontrou as vítimas com ferimentos, em sua maioria, graves.

As mulheres tem entre 33 e 54 anos e a criança é uma menina de 8. Segundo a corporação, o crime teria sido motivado por ciúmes do agressor, que se relacionava com uma das vítimas.

Ana Paula, de 33 anos, foi transportada ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC), apresentando uma perfuração transfixante, na perna direita e escoriações pelo corpo.

Adélia, de 36 anos, foi levada ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT), com perfurações na região do abdome (evisceração), no braço esquerdo e escoriações pelo corpo.

A menina, de 08 anos, gravemente ferida, foi transportada ao HRC, com perfuração na região inferior do abdome e suspeita de hemorragia interna. Ao chegar no hospital, ela precisou fazer uma cirurgia de emergência.

Eunice, de 53 anos, foi levada ao HRT, apresentando ferimentos graves e tendo que passar por cirurgia.

A última vítima, Ericleide era conhecida da família e se relacionada com o homem. Ela foi levada ao HRC com ferimento graves no abdome e precisou passar por cirurgia.