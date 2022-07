Vídeo: Homem com facão de açougueiro é preso no Itapoã

O homem foi perseguido e apenas parou após ser atingido por um disparo de arma de descarga elétrica

Um homem foi preso após se envolver em uma briga de bar no último sábado (23), no Itapoã.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), ao chegarem no local, na quadra 314 da região, o suspeito empunhava um facão de açougueiro e estava sendo contido por outros clientes do bar.

Os policiais precisaram intervir e, quando tentaram segurar o homem, ele fugiu com a faca.

O homem foi perseguido e apenas parou após ser atingido por um disparo de arma de descarga elétrica.

A faca foi apreendida e o homem foi levado à 6ª Delegacia para registro da ocorrência.

Veja o vídeo: