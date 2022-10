Mega-Sena: 3 apostadores do DF acertam a quina e levam até R$ 119 mil

Nessa quarta-feira, 26, a Caixa Econômica Federal (CEF) sorteou o Concurso n.º 2533 da Mega-Sena, mas ninguém acertou as seis dezenas

Nessa quarta-feira, 26, a Caixa Econômica Federal (CEF) sorteou o Concurso n.º 2533 da Mega-Sena, mas ninguém acertou as seis dezenas. No Distrito Federal, 3 pessoas acertaram a quina e faturaram R$ 119.273,30, com uma aposta simples e um bolão.

A aposta simples foi realizada na Lotérica Carolina, em São Sebastião e o bolão, de oito cotas, na Loteria Vip, em Vicente Pires. Um apostador da Asa Norte, da Lotérica Las Vegas, também acertou a quina e levou R$ 59.636,65.

Veja as dezenas sorteadas no Concurso nº 2533: 17- 18- 20- 37- 45- 53. Como a Mega-Sena acumulou, a estimativa de prêmio do próximo concurso, que será sorteado no sábado (29/10), é de R$ 130 milhões.