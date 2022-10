Bebê que bateu a cabeça ao nascer no banheiro do HMIB recebe alta

A família de Antony acusa o HMIB de negligência no parto, e registrou um boletim de ocorrência. A polícia investiga o caso

O pequeno Antony, de apenas 13 dias, recebeu alta do Hospital de Base (HB) ontem (26). Ele nasceu dentro do banheiro do Hospital Materno Infantil de Brasília (HMIB) no dia 14 de outubro, e bateu a cabeça no chão. Dias depois, ao ser constatado um sangramento na cabeça, foi transferido para o HB, onde chegou a ser levado para a UTI.

Apesar de ter recebido alta, os médicos seguirão acompanhando o desenvolvimento do bebê. Segundo o pai de Antony, Antônio Marcos Alves da Silva, o menino está bem, e sua liberação para casa foi um motivo de grande felicidade para todos.

O caso

No dia 14 de outubro, Suzana da Silva deu entrada no HMIB se queixando de fortes dores, já em trabalho de parto. Ela pediu assistência médica, mas não foi atendida. Ao invés disso, foi orientada a tomar um banho quente para aliviar as contrações.

Já no chuveiro, voltou a sentir uma forte dor e sentou em uma cadeira de parto, a que estava disponível perto dela. Foi nessa hora que Antony nasceu e bateu a cabeça no chão.

Quatro dias depois, no dia 18, o HMIB disse que “a equipe médica atendeu prontamente mãe e bebê, logo após o ocorrido”. Nesse mesmo dia, o hospital afirmou que os exames feitos em Antony não apontaram sinais de complicações devido ao trauma na cabeça.

Entretanto, o discurso mudou no dia seguinte. O bebê foi encaminhado para o Hospital de Base para novos exames e consulta com um neurocirurgião, onde ficou por mais uma semana. A família afirma ter haviudo neglicência no HMIB e registrou um boletim de ocorrência na 1ª Delegacia de Polícia, que investiga o caso.