DF tem 211 vagas de emprego nesta quinta (27)

A maioria das oportunidades, 66 vagas, são para a área da construção civil, com salários que vão de R$ 1.375 a R$ 6 mil, mais benefícios

As agências do trabalhador oferecem nesta quinta-feira (27) 211 vagas de emprego para as mais diversas qualificações. Destas, 66 são voltadas à construção civil, sendo 30 para servente de obras, 20 para pedreiros, dez para pedreiros de fachada, quatro para encarregado e duas para mestres de obras. Os salários vão de R$ 1.375 a R$ 6 mil, mais benefícios.

As oportunidades de trabalho favorecem também quem busca uma recolocação no mercado para cargos como ajudante de pátio de sucata, carpinteiro, babá, pizzaiolo, vendedor e auxiliar de linha de produção – neste caso, exclusivamente para pessoas com deficiência. Todas as vagas contam com benefícios além do salário.

As 14 agências do trabalhador funcionam das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, para o cadastro de currículos. Mesmo que não tenha interesse pelas vagas do dia, o candidato pode se cadastrar para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências para as entrevistas podem se cadastrar nas unidades e pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Há, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Trabalho.

Com informações da Agência Brasília