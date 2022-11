Marcela Passamani assume Secretaria de Justiça e Cidadania

Destaque para o Sejus Mais Perto do Cidadão, que, até o ano passado, realizou 100 mil atendimentos gratuitos de cidadania e saúde

A advogada e arquiteta Marcela Passamani tomou posse, nesta segunda-feira (21), como secretária de Justiça e Cidadania. Passamani foi a primeira mulher a assumir a pasta, em março de 2020, e volta ao cargo após período de afastamento durante o período eleitoral.

“Tive a oportunidade de passar por um processo eleitoral, como coordenadora de campanha do governador, em que conheci todas as cidades, falei diretamente com as pessoas e vi de perto a necessidade delas e o que esperam do governo. Então, acredito que, ao voltar mais experiente e conhecendo mais a pasta, conseguirei avaliar resultados e trazer novos programas que aumentem a proximidade com a população, que é o carro-chefe do governo Ibaneis Rocha”, afirma.

Passamani foi a responsável por desenvolver projetos de importância crucial para a população do DF. Destaque para o Sejus Mais Perto do Cidadão, que, até o ano passado, realizou 100 mil atendimentos gratuitos de cidadania e saúde. Além de outras iniciativas, como Sua Vida Vale Muito e Acolhe-DF, reformas e modernizações em todas as unidades do Na Hora, construção de novas sedes do Conselho Tutelar e nomeação de novos servidores.

Segundo a secretária, para a próxima gestão, a meta é ampliar projetos em andamento e dar início a novas ideias. “Sabemos que, quando estamos à frente de uma pasta ou situações que lidam com a vida das pessoas, temos que estar atentos e nos adaptando à nova realidade, ao novo momento. Com certeza, estaremos sempre na rua, próximos da população, para poder levar os nossos serviços”, afirma.

“Queremos estar mais perto da família do Distrito Federal, com atendimento social em projetos itinerantes e focando nas escolas, porque conseguimos acessar as famílias por meio dos alunos”, observa Passamani. “Estou muito animada em poder organizar a casa, mas, principalmente, com a determinação do governador Ibaneis Rocha de que todos os secretários empossados devem estar com o pé no acelerador”, completa.

As informações são da Agência Brasília