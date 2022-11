Obras de infraestrutura no Itapoã recebem investimento de R$ 32 milhões

Novacap vai executar serviços relacionados a drenagem, calçadas, pavimentação asfáltica e ciclovias nas quadras 202, 203, 318, 366, 378 e 379

Seis quadras do Itapoã e a avenida que liga o Itapoã Parque ao Fórum local receberam R$ 32 milhões do Governo do Distrito Federal (GDF) para obras de urbanização. Os serviços são de responsabilidade da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap).

As obras compreendem, por exemplo, a execução de redes de drenagem, calçadas, pavimentação asfáltica e ciclovias nas quadras 202, 203, 318, 366, 378, 379 e na avenida de ligação entre o Itapoã Parque e o Fórum. A estimativa é que sejam gerados 1,4 mil empregos.

Segundo a Novacap, o serviço beneficiará toda a comunidade do Itapoã, uma vez que causará impacto em uma das principais vias da cidade, a Avenida do Murão.

“É mais investimento para o Itapoã. O governo tem investido na infraestrutura da região e as melhorias estão acontecendo de forma contínua”, afirma o diretor-presidente da Novacap, Fernando Leite.

O secretário de Governo, José Humberto Pires de Araújo, disse que o governador Ibaneis Rocha identificou a necessidade desse trabalho durante a inauguração de um equipamento público na cidade, e que os pedidos da comunidade aceleraram a resolução.

“É uma obra grande, há uma drenagem pluvial grande para ser feita e por isso essa obra não é apenas asfaltamento ou uma urbanização das quadras. Ela tem a urbanização e a complementação da rede de drenagem, que vai resolver a questão das chuvas. Depois dessa obra, nós vamos asfaltar a Avenida Brasil, que passa em frente ao fórum, ligando ao centro da cidade”, detalhou José Humberto, que confirmou outras obras na cidade, como a construção de uma sede para a administração regional e a rodoviária, que está em andamento.

A atual gestão tem investido na cidade. Entregou a Praça dos Direitos, ciclovia na Rota do Carvalho, reforma de parques infantis, duplicou a DF-250, está construindo o viaduto na interseção com o Paranoá, além da já mencionada rodoviária, uma Escola Classe e o empreendimento habitacional Itapoã Parque, onde já foram entregues mais de 1,3 mil unidades habitacionais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações da Agência Brasília.