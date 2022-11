Curso forma servidores para atuar em incêndios de grandes proporções

A atividade de formação faz parte do calendário do Plano de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Ppcif)

Novos servidores e brigadistas florestais dos órgãos que integram o Plano de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Ppcif) da Secretaria de Meio Ambiente (Sema), participam de uma capacitação a partir desta segunda-feira (21).

De nível intermediário, o curso de Sistema de Comando de Incidentes (SCI) será ministrado pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) de segunda a sexta-feira (25), das 8h às 18h, no 46° Grupamento de Bombeiro Militar, em Taguatinga Sul.

São procedimentos que exigem muitos dias de atividade e trabalho conjunto das instituições que auxiliam nas medidas de combate ao fogo nas unidades de conservação (UCs) do DF.

Qualificação

“Nosso objetivo é ter um corpo técnico que atue na área de incêndios florestais cada vez mais qualificado nas ações de combate aos incêndios florestais de grande proporção”, resume a coordenadora técnica do Ppcif na Sema, Carolina Schubart.

Com 40 horas de duração, o treinamento prevê aulas práticas e teóricas, além de um simulado na Floresta Nacional de Brasília (Flona) a ser realizado no encerramento das atividades.

O público-alvo são servidores do Instituto Brasília Ambiental, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Jardim Botânico de Brasília (JBB), Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), Base Aérea de Brasília e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Desenvolvido na década de 1970 para gestão no combate aos incêndios florestais na Califórnia (EUA), o SCI é uma ferramenta internacional de gerenciamento de emergências que permite a utilização de uma estrutura organizacional comum em caso de incidentes, garantindo a integração dos esforços para as respostas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações da Agência Brasil