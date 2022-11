Vídeo: PMs salvam bebê engasgado no Itapoã

Em vídeo gravado pela equipe, é possível ver a família da criança chorando desesperada e o bebê já desacordado

Policiais militares do Grupo Tático Operacional do 20º Batalhão (Gtop 40) socorreram, durante a madrugada desta segunda-feira (21), um bebê de um ano engasgado no Itapoã.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), os militares realizaram a técnica de Heimlich, após várias tentativas a equipe teve êxito em fazer a criança a voltar a respirar.

A criança já estabilizada foi entregue para o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) para mais procedimentos de socorro.