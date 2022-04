Mais informações do caso de Gabriel Luiz são esclarecidas

Dessa vez, a origem dos 565 euros encontrados com um dos envolvidos do ataque, foi explicada

Mais informações sobre o caso do jornalista da TV Globo Brasília, Gabriel Luiz, de 29 anos, esfaqueado por dois homens na última quinta-feira, 14, no Sudoeste, foram esclarecidas. Dessa vez, a origem dos 565 euros encontrados com um dos envolvidos do ataque, foi explicada.

Felipe Leite Tunholi, de apenas 19 anos, é um dos dois acusados pelo crime e carregava as moedas internacionais no bolso. A mãe do jovem, em depoimento à Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), explicou que comprou os euros em 2020, quando pretendia realizar uma viagem internacional.

Após apresentar os comprovantes da compra, a mulher, servidora pública aposentada, disse que não efetuou a viagem, pois foi impedida pela pandemia da Covid-19.

Felipe pegou o dinheiro na intenção de trocar por reais e financiar sua fuga no pós-crime. Ele iria para Paracatu, Minas Gerais. Os planos, no entanto, foram frustrados, já que a moeda não pôde ser trocada em virtude do feriado. Ele foi transferido para o Complexo Penitenciário da Papuda, na manhã desta segunda-feira, 19. No domingo, 17, a Justiça determinou a prisão preventiva do rapaz por tempo indeterminado.

O crime

Gabriel voltava para casa a pé, quando foi surpreendido por dois homens que o esfaquearam cerca de dez vezes. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), o repórter foi encontrado sentada debaixo de uma marquise, tentando conter o sangramento das perfurações no abdômen, pescoço, perna esquerda e pulsos.

Devido à proximidade do Grupamento de Bombeiros do Sudoeste e o local do atendimento, o resgate e o atendimento foram muito rápidos, o que reduziu consideravelmente a perda de sangue de Gabriel.

Além do rapaz de 19 anos, outro menor de idade foi apreendido pelo crime. O caso é investigado pela 3ª Delegacia de Polícia (DP) do Cruzeiro. Próximo ao local, a arma usada no ataque e a carteira do jornalista foram encontradas.

Em nota, a TV Globo diz lamentar profundamente o ocorrido e aguarda investigação da polícia. “A Globo lamenta profundamente o ocorrido. Está aguardando as investigações da polícia e prestando toda ajuda ao nosso repórter e aos familiares. A Globo repudia veemente todas as formas de violência e espera que o caso seja esclarecido o mais rapidamente possível.”

Felizmente, Gabriel reage bem aos tratamentos e, ainda nesta terça-feira, ele foi transferido da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para o quarto. A informação, confirmada pela unidade de saúde, representa a boa resposta e reforça a expectativa de uma melhora completa. As visitas ao profissional, no entanto, deverão seguir restritas apenas à família.