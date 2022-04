Repórter da Globo esfaqueado no DF passa bem e fará novos exames

O jornalista Gabriel Luiz, de 29 anos, após uma série de cirurgias, em decorrências das dez facadas, passou a noite sem complicações

O jornalista da TV Globo Gabriel Luiz, de 29 anos, após uma série de cirurgias, em decorrências das dez facadas que atingiu abdômen, braços e pescoço, passou a noite sem complicações. O crime acorreu na noite de quinta-feira, 14, quando saia de casa, no Sudoeste, para ir ao supermercado.

De acordo comunicado divulgado pela TV Globo, a família do jornalista informou que ele passou bem a noite e agora pela manhã enfrenta uma nova bateria de exames nos locais onde sofreu as perfurações com a faca.

Segundo boletim médico, o estado de saúde é grave, porém estável, e o jornalista corre risco de morte devido às perfurações em órgãos vitais, como pulmão e veias no pescoço e estômago.

Em conversa com o pai do jornalista se diz otimista: “Eu peguei na mão dele e ele interagiu comigo”, ele se emocionou quando os médicos reduziram a sedação.

“Ele mesmo perguntou sobre o próprio estado de saúde para a equipe médica… Ele escreveu as dúvidas num papel. Vencemos uma etapa. As cirurgias foram realizadas com sucesso, mas o quadro ainda é grave.” comentou o par de Gabriel.

Nota do estado de saúde do jornalista

“De acordo com a família, Gabriel Luiz passou a noite estável e sem intercorrências. Está com a pressão arterial controlada, conversando, lúcido e consciente.”

“A família passou a noite com ele na UTI e vai se revezar no acompanhamento ao longo da internação. Ainda não há previsão de alta.”

Prisão

Na noite sexta-feira, 15, os dois suspeitos do crime foram preso, um deles de 17 anos e o outro de 19.

Os delegados responsáveis pela investigação no Distrito Federal concluíram que o jornalista sofreu uma tentativa latrocínio, roubo seguido de morte.

“Trata-se de uma tentativa de latrocínio, isso ficou notório e é importante colocar aqui. Houve a subtração da carteira, provavelmente 250 reais que teriam sido subtraídos pelos autores, descartando-se com isso, então, as outras linhas de investigação”, contou Petter Ranquetat, um dos delegados envolvidos no caso, em entrevista à imprensa exibida no “Jornal Nacional” (TV Globo) de sexta-feira.

“Segundo eles relataram, foi feito um roubo, um dos indivíduos deu um mata leão, enquanto o outro desferia as facadas. Ambos disseram que não conheciam a vítima. Viram que ele estava sozinho e viram uma vítima em potencial”, completou Douglas Fernandes, o outro delegado envolvido.

Acontecimentos da noite

Conforme a administração do prédio que o jornalista mora, ele havia saído a pé para ir a um comércio local. As câmeras de segurança registraram primeiro ele passando sozinho, depois um homem aparece e logo atrás outro, os dois atacaram Gabriel com golpes de faca, e seguiram correndo em fuga.

O Corpo de Bombeiros do DF encontrou o repórter sentado debaixo de uma marquise, tentando conter o sangramento, após ter sido atingido.

Segundo testemunhas, um dos criminosos segurou a vítima para o outro esfaquear. Durante os ataques, o jornalista pediu socorro ao porteiro do prédio onde mora.