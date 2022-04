Suspeito de atacar repórter fingiu também ser vítima

De acordo com ele, o jovem teria levado facadas nas pernas enquanto segurava Gabriel para que seu comparsa o esfaqueasse

Geovanna Bispo e Vítor Mendonça

O menor apreendido como suspeito de atacar o repórter Gabriel Luiz de Araújo tentou fingir ser vítima de ataque. Segundo o delegado Petter Fischer e o sub-delegado Douglas Fernandes, o adolescente chegou a delegacia com ferimentos nas pernas.

“Esse fato nos chamou atenção porque não é normal dois casos tão graves aconteçam em regiões tão próximas”, explicou Douglas. De acordo com ele, o jovem teria levado facadas nas pernas enquanto segurava Gabriel para que seu comparsa o esfaqueasse.

O adolescente, que estava passando uma temporada na casa de um amigo que mora próximo ao local do crime, ao voltar para a residência mentiu que também havia sido atacado. A mãe do colega, preocupada com a situação, o levou ao Hospital de Base de Brasília, onde o menor foi tratado. Ao decidirem ir para a delegacia para prestar ocorrência, os delegados suspeitaram.

“Ao ser entrevistado, apresentou diversas contradições e por fim acabou confessando que não havia sido vítima de roubo, e que teria levado facadas do próprio comparsa durante a ação criminosa da noite anterior”, disse Douglas.

Dinâmica

Ao começar a apresentar contradições no depoimento, o jovem acabou confessando ter praticado o crime. Segundo o adolescente, ele teria segurado Gabriel com um “mata-leão”, enquanto o comparsa desferia as facadas. Ainda enquanto o segurava, pegava os pertences da vítima.

De acordo com os responsáveis pela investigação, o crime não teria sido premeditado e ambos os suspeitos teriam utilizado drogas no momento do crime. “O menor diz que o outro nem sequer teria anunciado o assalto, ele já teria chegado, de maneira bárbara, esfaqueando o Gabriel. Ambos os envolvidos estavam fazendo uso de drogas e um deles teria chegado “pilhado” e já chegou esfaqueando”, explicou Fischer.