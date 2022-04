Suspeito de atacar repórter da TV Globo é apreendido

O jovem apreendido pela PCDF é menor de idade, mas o comparsa dele, que continua foragido, tem mais de 18 anos

Um dos suspeitos de esfaquear o repórter Gabriel Luiz de Araújo, da TV Globo Brasília, foi apreendido na tarde desta sexta-feira (15).

O jovem apreendido pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) é menor de idade, mas o comparsa dele, que continua foragido, tem mais de 18 anos.

O jornalista foi esfaqueado na noite de ontem por dois criminosos no Sudoeste, onde mora. Inicialmente, ele foi encaminhado para o Hospital de Base do DF (HBDF), onde passou por cirurgias durante a madrugada e a manhã de hoje.

O ataque

Gabriel voltava para casa a pé, quando foi surpreendido por dois homens que o esfaquearam cerca de dez vezes. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), o repórter foi encontrado sentada debaixo de uma marquise, tentando conter o sangramento das perfurações no abdômen, pescoço, perna esquerda e pulsos.

Devido à proximidade do Grupamento de Bombeiros do Sudoeste e o local do atendimento, o resgate e o atendimento foram muito rápidos, o que reduziu consideravelmente a perda de sangue de Gabriel.

Os criminosos ainda não foram identificados e o caso é investigado pela 3ª Delegacia de Polícia (DP) do Cruzeiro. Próximo ao local, a arma usada no ataque e a carteira do jornalista foram encontradas.

Em nota, a TV Globo diz lamentar profundamente o ocorrido e que aguarda investigação da polícia. “A Globo lamenta profundamente o o ocorrido. Está aguardando as investigações da polícia e prestando toda ajuda ao nosso repórter e aos familiares. A Globo repudia veemente todas as formas de violência e espera que o caso seja esclarecido o mais rapidamente possível.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No início desta tarde, Gabriel foi transferido para o Hospital Brasília, no Lago Sul, onde permanecerá até o fim do tratamento. Ele segue na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).