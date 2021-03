Mais grave é a pandemia da inconsciência

Enquanto 83 pessoas esperam por internação e 12 por UTI, JBr flagra estabelecimentos que desrespeitaram o decreto baixado pelo GDF

Desrespeito logo no começo

Reportagem flagra estabelecimentos abertos, mesmo com a proibição emitida por um decreto

Cezar Camilo, Lucas Neiva, Vitor Mendonça

A equipe de reportagem do Jornal de Brasília rodou por algumas regiões do Distrito Federal durante as primeiras horas do novo lockdown. A medida que visa conter a lotação do sistema de saúde por pacientes de covid-19 passou a vigorar ontem, com previsão para acabar no dia 15 de março. Mas em algumas regiões, o decreto assinado pelo governador Ibaneis Rocha (MDB), no sábado, ainda não surtiu efeito.

O JBr encontrou bares e lanchonetes abertos durante a primeira madrugada, logo após o toque de recolher. Próximo ao Entorno, em Santa Maria, estabelecimentos permaneceram com música alta até 1h – além de aglomeração e desrespeito às medidas de segurança sanitária. Na fronteira com Goiás, no Novo Gama, empresários relataram que o lockdown só começa na região hoje, dois dias após as portas fecharem na capital.

“Até agora, ninguém da fiscalização passou aqui”, disse o dono de uma creperia goiana ao ser questionado sobre o fechamento da loja, pouco depois da 00h01. A lanchonete fica ao lado de outros comércios noturnos que também mantiveram as portas abertas até tarde. É o caso de uma hamburgueria, também no Novo Gama (GO), com mesas lotadas durante a madrugada do último domingo.

Cliente em bar funcionando fora do horário permitido pelo decreto emitido pelo GDF faz gestos obscenos para a equipe de reportagem. Foto: Luca Neiva/ Jornal de Brasília

A Secretaria de Estado de Saúde do Goiás (SES-GO) disse que a fiscalização em torno do descumprimento de medidas sanitárias durante a pandemia é feita pelos próprios municípios. “Os decretos de restrição também são municipais”, esclarece a assessoria de imprensa. Os prefeitos dos 12 municípios do Entorno e o governador do estado, Ronaldo Caiado (DEM), reuniram no último sábado (27), no Palácio das Esmeraldas, em Goiânia, para alinhar um novo lockdown em conjunto, com validade de sete dias. Até agora, somente a capital Goiânia e Aparecida de Goiás decretaram a medida que passa a valer a partir de hoje.

Em Santa Maria,região vizinha à cidade de Goiás, alguns bares permaneceram tumultuados e com fluxo normal de atividades. Foi o caso do bar “La Casa de Bebidas”, registrado pela reportagem ainda com música ao vivo às 00h10. Ao se aproximarem para fotografar, a equipe de reportagem foi hostilizada pelos clientes do estabelecimento. Uma pessoa sem máscara apontou os dedos e chegou a correr atrás dos repórteres.

Outros dois negócios não fecharam as portas, “Só Santo” e “Areca Bar” continuaram a distribuir bebidas durante a madrugada de lockdown.

Outro caso de resistência flagrado pela reportagem foi no bar Jardim Sonoro, no Setor de Oficinas Sul. Ao chegar no local, por volta de 1h, a equipe identificou a realização de um show de música ao vivo no local. Também houve resistência ao lockdown no restaurante “Fran’s Café”, no Guará, onde a ordem da gerência foi de manter o atendimento presencial 24 horas.

A postura da maioria dos estabelecimentos foi de prolongar ao máximo o seu funcionamento, com alguns permanecendo abertos após a meia noite por insistência de parte dos clientes que tardaram a sair.

“É a solução possível”

Outros, como o bar “Uk Music Hall”, na Asa Sul, apenas interromperam o acesso de novos clientes à meia noite, mas permaneceram abertos. No estabelecimento em questão, as atividades se mantiveram até as 2h. A grande maioria dos estabelecimentos, no entanto, optou por obedecer à determinação. Exemplo disso foi o bar Fausto e Manoel, na Asa Sul, onde a cozinha foi encerrada uma hora antes do lockdown e as contas distribuídas minutos antes da meia noite.

O governador Ibaneis Rocha, atualizou o decreto do lockdown no sábado (27). Apesar de decretar o fechamento temporário das academias, o governo liberou a abertura de parques e do Zoológico. As unidades de atendimento à população como as unidades do Na Hora, Creas e Cras, além de agências bancárias e das lotéricas estarão liberadas para funcionar atendendo com rigor os protocolos de segurança sanitária.

O governo reviu também a situação das feiras populares, que permanecem abertas para o comércio de gêneros alimentícios, sendo vedado qualquer tipo de consumo no local. O texto também prevê a proibição de bebidas alcoólicas após às 20h em todos os estabelecimentos autorizados a funcionar.

A Secretaria de Saúde reforça a necessidade de conscientização da população sobre o perigo de lotar o atendimento público.

“É uma doença que não escolhe classe social, o lockdown é a única solução possível para não termos risco de lotar o sistema público de Saúde e, consequentemente, sobrecarregar a rede privada”, diz o subsecretário de Vigilância em Saúde, Divino Valero.

Ontem, a casa do governador Ibaneis Rocha (MDB) amanheceu com cartazes e gritos de ordem contra as restrições implementadas no novo lockdown do Distrito Federal – as medidas valem até dia 15 de março.

O empresário Oswaldo Scafuto, dono de dois restaurantes e duas lanchonetes em Brasília, disse ser a primeira vez que vê o empresariado do DF “tão unido”. Segundo ele, diversos segmentos do comércio também estão organizando carreatas. O objetivo é reivindicar uma flexibilização das restrições impostas.