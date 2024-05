Maio Amarelo promove ações educativas nesta quinta

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) e o Conselho de Trânsito do Distrito Federal (Contrandife) darão início às atividades do Maio Amarelo nesta quinta-feira (2). O evento, que também conta com apoio e participação das demais forças de segurança pública do Distrito Federal, será realizado no estacionamento do Ginásio Nilson Nelson, a partir das 14h30.

Cerca de 150 alunos de escolas públicas do Itapoã, Recanto das Emas e Estrutural foram convidados para participar da iniciativa, que terá como atração o teatro do Detran-DF, palestras educativas e apresentações dos MCs do Trânsito trazendo orientações de segurança e um alerta para redução de acidentes.

Os educadores e agentes de fiscalização do Detran-DF também farão uma ação com abordagem de veículos no local ,entrega de material educativo e palestras que fortalecem a conscientização sobre a campanha Maio Amarelo. Haverá exposição de viaturas do Detran-DF e das forças de segurança que apoiam a ação.

O evento é coordenado pelo Conselho de Trânsito do Distrito Federal (Contrandife), com organização do Detran-DF e apoio do DER, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal e Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF). Todos compõem o programa DF Mais Seguro – Segurança Integral.

Maio Amarelo

Criado em 2014 pelo Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV), o Maio Amarelo é um movimento multissetorial para chamar a atenção da sociedade sobre a quantidade de vítimas de acidentes de trânsito em todo o mundo.



O objetivo é promover, durante o mês de maio, uma ação de segurança viária coordenada entre o poder público e a sociedade civil.

Veja, abaixo, a programação desta quinta-feira.

→ 13h: chegada das viaturas dos órgãos convidados

→ 14h30: chegada dos ônibus com alunos

→ 14h30/15h30: atividades educativas com as crianças sob as tendas

→ 15h30/16h30: abordagens de veículos no estacionamento do Ginásio Nilson Nelson

→ 16h30/17h30: chegada das autoridades

→ 18h: posicionamento para fotos com as luzes do Estádio Nacional de Brasília

→ 18h30: acionamento da nova iluminação do estádio

→ 19h: encerramento.

A programação completa das ações do Maio Amarelo do Detran-DF pode ser vista neste site.

Com informações da Agência Brasília