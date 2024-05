Operação Ignite: PCDF apreende cerca de 400 cigarros eletrônicos no Núcleo Bandeirante

Na última terça-feira (30), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 11ª Delegacia de Polícia (Núcleo Bandeirante), deflagrou a Operação Ignite, com o objetivo de desmantelar um esquema de contrabando de cigarros eletrônicos na região.

A investigação, conduzida pela Seção de Repressão às Drogas, teve início após denúncias sobre a venda ilegal desses produtos para menores de idade no Núcleo Bandeirante, provenientes de Águas Claras. Os levantamentos indicaram o envolvimento de um indivíduo de 19 anos, residente em Águas Claras, que contava com a colaboração de um menor infrator de 17 anos para a distribuição dos cigarros eletrônicos na área do Núcleo Bandeirante e arredores.

Os criminosos adotavam a estratégia de utilizar motoboys para efetuar as entregas dos cigarros eletrônicos, dificultando a identificação e o monitoramento das atividades ilícitas. No entanto, as equipes da PCDF conseguiram identificar o ponto de entrega dos produtos aos motoboys, o que culminou na apreensão de cerca de 400 cigarros eletrônicos.

Durante a operação, o indivíduo de 19 anos foi detido, enquanto o menor infrator, de 17 anos, foi apreendido. O homem responderá pelos crimes de contrabando e corrupção de menores, previstos nos artigos 334-A do Código Penal e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Somadas, as penas podem chegar a nove anos de reclusão.