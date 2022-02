Loja de roupas pega fogo em shopping

Sem conseguir controlá-las, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado

Na tarde desta segunda-feira (14), a loja de roupas Cool Cat, no Gama Shopping, teve um principío de incêndio.

Segundo as primeiras informações, uma brigada civil preventiva atuou no combate as chamas. Sem conseguir controlá-las, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado.

Aguarde mais informações