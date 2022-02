Transporte gratuito para doadores de sangue volta a Taguatinga

As doações devem ser marcadas previamente pelo site Agenda DF ou pelo telefone 160, opção 2

A quantidade de doadores de sangue vêm diminuindo na Fundação Hemocentro de Brasília. O número caiu nas duas primeiras semanas do ano, a razão foram as festas e novas infecções por covid-19 e gripe, atingindo uma redução de 23%.

Junto ao TGS Solidário, primeira plataforma de voluntariado e engajamento cívico do Distrito Federal, o Hemocentro retoma o projeto de expansão da Linha Vermelha, transporte gratuito que fará o percurso de ida e volta entre o shopping e a instituição.

Até 14 de abril, sempre às terças e quintas-feiras, um veículo especial, identificado com a logomarca do Hemocentro, estará à disposição de voluntários e doadores na entrada principal do Taguatinga Shopping (ao lado do hipermercado Extra). As doações devem ser marcadas previamente pelo site Agenda DF ou pelo telefone 160, opção 2.

A retomada do projeto marca também a oitava edição da ação Doe Sangue, Doe Vida, realizada pelo TGS Solidário desde 2019. “O sucesso das edições anteriores mostra que, sempre que precisamos, existem voluntários dispostos a ajudar. É pensando na força dessa união entre TGS Solidário e Hemocentro que convidamos o público a praticar a solidariedade. Para dar uma forcinha, o transporte gratuito estará à disposição dos interessados”, afirma Amanda Cortez, coordenadora de mobilização do TGS Solidário.

“Facilitar o deslocamento do doador de sangue é importante para fortalecer a rede de voluntários em torno dessa causa. O Hemocentro já conta com transporte gratuito para grupos e vem estudando a expansão da Linha Vermelha para pontos estratégicos do Distrito Federal”, comenta o presidente da Fundação Hemocentro de Brasília, Osnei Okumoto. Em 2021, mais de 2,5 mil moradores de Taguatinga doaram sangue.

Fique atento: para doar sangue é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 51 kg e estar saudável. Para quem passou por cirurgia, exame endoscópico ou adoeceu recentemente, a recomendação é consultar o site do Hemocentro para saber se está apto a doar sangue.

Muda Junto

Com o objetivo de abastecer os estoques de sangue não só no Distrito Federal, essa ação ocorrerá paralelamente em todo o Brasil em mais uma edição do Muda Junto – uma parceria entre o Transforma Brasil e suas plataformas de solidariedade e voluntariado espalhadas pelo país. Para saber mais sobre o projeto, acesse https://transformabrasil.com.br/.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Linha Vermelha – Taguatinga Shopping

Quando: Às terças e quintas-feiras, até 14 de abril de 2022

Local: Entrada principal do Taguatinga Shopping, de frente para o hipermercado Extra

Horários de Saída:

Shopping para Hemocentro, 9h e 13h

Hemocentro para o shopping, 12h e 16h

Duração do percurso: 1h

Para o agendamento: acesse agenda.df.gov.br; ou ligue 160, opção 2.

*Com informações da Agência Brasília