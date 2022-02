Judoca brasiliense representará o Brasil no Campeonato Sul-Americano em abril, na Argentina

Estimulada pela família desde cedo, ela é atleta de judô há nove anos e compartilha que os aprendizados com a atividade vão além do esporte

A judoca Bianca Reis, de 17 anos, foi campeã no sub18 meio leve e no sub21 leve da Seletiva Nacional que ocorreu no último final de semana, em São Paulo. Chancelado pela Confederação Brasileira de Judô, o evento marca o recomeço do processo de formação das seleções Juvenil (Sub-18) e Júnior (Sub-21) que representarão o Brasil em competições internacionais neste ano, como as copas europeias, o Campeonato Pan-Americano e os Mundiais dessas classes. “Essa competição é muito importante e com alto nível de dificuldade. E eu nunca tinha sido campeã nela. Então ter ganho no meu último ano de sub18 já foi incrível! Quando, em seguida, eu ganhei no sub21 também eu, literalmente, pulei de felicidade”, compartilha a atleta.

Estimulada pela família desde cedo, ela é atleta de judô há nove anos e compartilha que os aprendizados com a atividade vão além do esporte. “Muitos da minha família praticam alguma modalidade, mas não profissionalmente. Por isso, meu pai me incentivou ainda quando pequena, eu gostei muito e nunca mais parei”, conta. “Hoje, o judô é tudo para mim, eu amo. Aprendi muitas coisas treinando como: ter disciplina, respeitar os mais velhos, ter responsabilidade e ser organizada. Isso me ajuda dentro e fora do tatame”, afirma.

A atleta também reforça os benefícios para o psicológico. Para a jovem trata-se de um aliado para a saúde mental. “A prática desportiva ajuda a melhorar o humor, reduzir o estresse e aumentar a concentração. Ela tem seu lado sério, mas também tem a parte divertida. Meus parceiros de treino são meus amigos e ainda tem o pessoal que conhecemos de outros estados quando viajamos pra competir. Às vezes até de outros países. Nessas viagens, inclusive, temos a oportunidade de conhecer e aprender sobre a cultura dos locais”, comenta.

Trajetória

A jovem começou a competir em 2013 e se tornou bicampeã brasileira (2018/19), tricampeã sul-americana (2017/18/19), bicampeã pan-americana (2017/19) e campeã dos jogos escolares da juventude (2019), além de outros títulos.

Bianca também pratica Jiu-jítsu, como atleta de alto nível. Em 2021, esteve em quatro certames da Federação Brasiliense de Jiu-jítsu Desportivo (FBJJD). “Eu comecei a praticar essa outra modalidade, o Jiu-jítsu, pensando no melhoramento do rendimento no judô e acabei me engajando. Consegui vencer nas quatro seletivas em que atuei ano passado, na categoria juvenil de até 63kg”, compartilha.

Prezando por uma formação completa que valoriza o potencial de cada um, o Colégio Sigma estimula o protagonismo, o olhar crítico e a capacidade de realização também por meio do exercício. São várias modalidades ofertadas aos estudantes no contraturno de aula, além da educação física que estimula o percurso da aprendizagem, despertando o potencial para além do conhecimento acadêmico. Para a aluna, este apoio é fundamental. “É complexo conciliar os estudos com treinos e competições, por isso, eu faço uma rotina para me organizar. Tento segui-la sempre que possível e conto muito com a colaboração dos professores e orientadores da escola, porque às vezes, por conta de viagens, eu perco algumas aulas e até provas, e isso poderia me prejudicar muito mais sem o auxílio deles”, pontua.

Além do Colégio Sigma, Bianca representa e conta com a parceria e auxílio de outras instituições como: a Academia Corpo Arte, Equipe Checkmat, Hit Assessoria Esportiva, Cettro Fisioterapia Especializada e Compete Brasília