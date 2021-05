Lista dos 1.010 educadores a serem vacinados nesta 6ª

1.010 educadores compõem a lista dos primeiros vacinados, 80% deles atuam em creches públicas e privadas

A vacinação de profissionais da rede pública de ensino e das escolas privadas vai começar às 9h desta sexta-feira (21), na Unidade Básica de Saúde 1 (UBS 1), no Guará. 1.010 educadores compõem a lista dos primeiros vacinados, 80% deles atuam em creches públicas e privadas. Os 20% restantes são formados por gestores das escolas públicas do DF.

A vacinação está dividida em horários. Primeiramente serão vacinados 66 profissionais do Centro de Educação Infantil 06, de Taguatinga. A partir das 9h30, são esperadas 79 pessoas do Centro de Educação Infantil 01, de Brasília. O calendário segue dessa forma, incorporando uma nova escola a cada meia hora — CEI 03, de Brazlândia; CEI Sussuarana, do Paranoá; Centro de Educação da Primeira Infância Flamboyant, de Brazlândia; Creche Cantinho de Você, da Candangolândia; Centro de Ensino da Primeira Infância (Cepi) Ipê Amarelo, de Ceilândia Norte e assim sucessivamente.

Clique aqui para ver a lista completa com o horário, escola e profissional da educação a serem vacinados no primeiro dia da imunização dessa categoria.

O secretário de Educação, Leandro Cruz, supervisiona pessoalmente os preparativos. “Eu queria fazer um apelo aos nossos professores, aos nossos profissionais: não precisa de correria, não precisa atropelo, não precisa se aglomerar na porta da UBS. A vacinação vai ocorrer pelo sistema de drive-thru; então, todos têm de ir de carro, está tudo dividido por horário, dá tempo de os grupos serem vacinados calmamente”, diz.

A fiscalização da lista de vacinação será rígida. “Não adianta ir para o posto de vacinação achando que vai chegar lá com uma carteirinha de professor e vai ser vacinado. Só vai receber vacina quem está com o nome na lista”, garante o secretário.

Para receberem a vacina, os servidores da Secretaria de Educação (SEE) precisarão preencher a Ficha para Registro de Doses Aplicadas — Vacinação contra Covid-19. “Só precisa preencher o primeiro campo do formulário, em que se pedem os dados pessoais”, explica o secretário executivo Fábio Souza.

“Também estamos pedindo que levem 1 kg de alimento não perecível para doação e, para o pessoal das escolas privadas, que leve também o contracheque, um documento pessoal com foto e algum comprovante do vínculo empregatício”, completa Fábio Sousa.

*Com informações da Agência Brasília