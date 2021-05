PRF prende casal transportando 18 kg de pasta base de cocaína na BR 060

Os policiais patrulhavam próximo ao Outlet Premium de Brasília quando perceberam que o condutor do veículo viu a viatura e tentou desviar o caminho. Desconfiados, os policiais resolveram abordar o automóvel. De imediato, ambos informaram estar com COVID, pra evitar a aproximação dos policiais

Um homem de 47 e uma mulher de 38 anos foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na tarde desta quinta-feira (20), por tráfico de drogas. O flagrante aconteceu na BR 060, no Recantos das Emas. Foram encontrados 18kg de pasta base de cocaína no veículo abordado.

Durante a revista do veículo, as autoridades encontraram dentro de uma bagagem que estava no porta-malas 20 tabletes de pasta base de cocaína. A passageira assumiu a propriedade da droga. Disse que pegou o produto em Cáceres/MT e entregaria em Brasília. Informou ainda que recebeu R$ 7 mil pelo transporte e receberia mais R$ 5 mil quando entregasse a droga.

Ainda segundo a suspeita, ela teria vindo de ônibus e descido em Anápolis/GO, onde teria pedido carona para o motorista do veículo abordado. O homem alega que não sabia de nada e somente havia fornecido a carona, mas comprovantes de abastecimentos que estavam no carro demonstram que a versão não é verdadeira.

A mulher era procurada pela Justiça do Maranhão por tráfico de drogas. Essa já é a terceira prisão dela por este mesmo crime. O casal recebeu voz de prisão e foram levados, junto com a droga, para a 20 Delegacia de Polícia Civil do Gama/DF.

As informações são da PRF