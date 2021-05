Segundo a Secretaria de Saúde, em março, no mínimo 20% das pessoas vacinadas na capital morassem em outros estados

O Ministério Público da Distrito Federal e Territórios (MPDFT) pediu, nesta quinta-feira (20), mais vacinas para o Ministério da Saúde. A justificativa do pedido, segundo o coordenador do grupo, procurador de Justiça José Eduardo Sabo, é o atendimento à população do entorno e aos órgãos federais e de segurança pública que têm sede em Brasília

Segundo a Secretaria de Saúde, em março, no mínimo 20% das pessoas vacinadas na capital morassem em outros estados, o que é desconsiderado na distribuição de doses pela Saúde.

O procurador também chamou atenção para o fato de o Distrito Federal ter observado a prescrição de não aplicar a segunda dose em pessoas que já haviam tomado a primeira em outros estados. Entretanto, os estados que não cumpriram a regra receberam mais doses da vacina, ao contrário do Distrito Federal, gerando uma situação de desigualdade. “Precisamos ser vacinados nas mesmas condições que os demais estados”, defende o coordenador da força-tarefa.

Com informações do MPDFT