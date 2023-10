Café Sem Troco terá ônibus aos domingos para São Sebastião

As viagens às 5h, 12h45 e 18h30 beneficiarão moradores do núcleo rural da Região Administrativa do Paranoá

Situado às margens da DF-130, na Região Administrativa do Paranoá, o Núcleo Rural Café Sem Troco receberá mais opção de transporte público a partir de 22 de outubro. A linha circular 190.3, que faz trajeto entre São Sebastião e o Café Sem Troco, começará a circular aos domingos e feriados nos horários de 5h, 12h45 e 18h30. A oferta de viagens na linha 190.3 aos domingos era uma solicitação dos moradores da região e a implantação do serviço foi possível devido à ampliação da frota de ônibus da empresa Pioneira, que atende a localidade. A linha já circula de segunda a sábado também com três viagens diárias e a tarifa é de R$ 5,50. O mapa completo e demais informações sobre a linha estarão disponíveis no site DF no Ponto a partir do dia de início do serviço. Serviço Criação de viagens aos domingos e feriados

→ Linha 190.3 – São Sebastião/Café Sem Troco

→ Horários saindo de São Sebastião: 5h, 12h45 e 18h30

→ Empresa: Pioneira

→ Empresa: Pioneira

→ Tarifa: R$ 5,50 Com informações da Agência Brasília