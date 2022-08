Linha de Planaltina para o Lago Sul terá viagens aos sábados

No total, serão duas viagens por sábado. Na viagem de ida, o ônibus sairá de Planaltina às 6h40. Na volta, a saída do Comar VI será às 13h25

Letícia Mirelly

[email protected]

A partir deste sábado (13), a linha 637.2 de ônibus, terá viagens todos os sábados. Os transportes desta linha fazem o percurso entre Planaltina e o Comar VI, na QI 3 do Lago Sul e passam na área rural do DF.

A parada inicial fica na rodoviária de Planaltina, mas os ônibus da linha 637.2 também passam pela Vila Buritis, DF-130, DF-250, Paranoá e Lago Sul.

No total, serão duas viagens por sábado. Na viagem de ida, o ônibus sairá de Planaltina às 6h40. Na volta, a saída do Comar VI será às 13h25. A tarifa é de R$5,50 com direito a integração com as demais linhas do transporte público coletivo do DF.

Com as alterações, a linha 637.2 passa a oferecer 12 viagens por semana. De segunda a sexta, a viagem de ida parte da rodoviária de Planaltina às 6h40, e a volta tem saída do Comar VI às 16h45.

Serviço:

Linha 637.2 – Planaltina – Comar VI

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Viagens aos sábados a partir de 13/8

Ida: 6h40 saindo da rodoviária de Planaltina

Volta: 13h25 saindo do Comar VI