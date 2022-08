Conselho de Cultura do DF abre processo seletivo

As inscrições começam no dia 16 de agosto, a partir do preenchimento de ficha no site da Secretaria de Cultura

Por meio do Diário Oficial do DF (DODF), o Conselho de Cultura do Distrito Federal divulgou a realização de um processo seletivo simplificado, mediante análise de currículo, para seleção de conselheiros representantes da sociedade civil, para o Conselho de Administração do Fundo de Apoio à Cultura (CAFAC) e formação de cadastro reserva.

Os Conselheiros aprovados terão mandato de dois anos, prorrogável uma única vez por igual período.

As inscrições começam no dia 16 de agosto, a partir do preenchimento de ficha no site da Secretaria de Cultura. Entre os dias 26 e 28, acontecerá a análise curricular dos candidatos. A divulgação do resultado preliminar já será no dia 31 deste mês.

Para participar, é necessário comprovar quatro anos de atuação na área artística e cultural, na gestão cultural e/ou gestão pública, sendo destes de, no mínimo, dois anos de atuação no DF. Também é necessário comprovar residência mínima de dois anos no DF, além de ter graduação em nível superior em qualquer área.

A seleção dos candidatos será realizada pelos Conselheiros de Cultura do Distrito Federal por meio da análise da qualificação educacional e experiência profissional, que serão pontuados conforme especificações do processo seletivo.