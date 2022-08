Taxa de desemprego no DF fica acima da média nacional

Apesar de a taxa de desemprego do Distrito Federal ter caído em comparação com o trimestre passado, ainda está acima da média do Brasil

Depois de ter sofrido uma alta no primeiro trimestre de 2022, indo de 12,1% para 12,6%, a taxa de desemprego no DF voltou a cair, assim como em outras 22 unidades da federação. Mesmo assim, ela segue alta, acima da média nacional, que é de 9,3%. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, o índice do DF está em 11,5%, o que, em comparação com o trimestre passado, é considerado estabilidade. A capital federal ficou atrás de sete estados, sendo a Bahia o lugar de pior índice: 15,5% de desemprego. O melhor índice pertence ao estado de Santa Catarina, com apenas 3,9%.