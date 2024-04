LIDE Brasília: Neoenergia promete investimento de R$ 1,4 bilhão nos próximos cinco anos

Por Carolina Freitas e João Paulo Nunes

O LIDE – Grupo de Líderes Empresariais Brasília discutiu nesta terça-feira (16) sobre os avanços e investimentos para o desenvolvimento do Distrito Federal. O tema da reunião foi o investimento da Neoenergia para os próximos 5 anos e o que já foi investido nos últimos três anos.

O encontro foi realizado no Ballroom do Royal Tulip Alvorada Hotel – SHTN Trecho 1, Conjunto 1B, Bloco C – Asa Norte e teve como convidado o presidente da Neoenergia Brasília, Frederico Candian.

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha rasgou elogios ao trabalho desempenhado pela empresa de luz e energia. “A Neoenergia vem fazendo um investimento que já chega perto de R$ 1 bilhão nas redes de energia. As melhorias estão acontecendo a todo momento e para todas as categorias, inclusive para a população.

“Temos que agradecer, continuamos cobrando enquanto governo, presentes ali no dia a dia da Neoenergia para que a gente possa chegar, dentro de poucos anos, a um nível de eficiência que a cidade merece. Nós estamos na capital da República e nós merecemos uma energia de qualidade”, ressaltou também Ibaneis.

O empresário Paulo Octávio também falou bem da Neoenergia. “A Neoenergia pagou R$2,5 bilhões para comprar a semi-distribuição e hoje tem procurado investir nas cidades. E hoje esse encontro é muito impactante, porque nós vamos tentar resgatar e buscar um compromisso da Neon Energy de investir mais nas cidades. A cidade está em crescimento, a cidade precisa de muita energia, são cidades novas que estão surgindo e a cidade mais cresce no Brasil. Então a Neonergia tem o compromisso de acompanhar esse crescimento”.

Investimento da Neoenergia

Além dos R$ 800 mil investidos até o momento, o presidente da Neoenergia projetou também a arrecadação para os próximos anos. “Estamos anunciando investimentos de mais de 1,4 bilhões de reais nos próximos cinco anos. Esse investimento está diretamente ligado à ampliação do fornecimento de energia elétrica, na modernização para melhoria da qualidade de energia para a população, para a infraestrutura do sistema elétrico e também direcionado para regularização de energia”

Frederico Candian falou da população que deve ser atendida durante esse período. “Nós regularizamos 37 mil famílias, então a gente levou cidadania, desenvolvimento socio-econômico e uma rede mais segura e com qualidade para essas famílias. E o nosso plano para os próximos cinco anos é regularizar mais 40 mil famílias no DF”.

Em números, Candian falou da melhoria dos atendimentos da Neoenergia. “Já melhorou o tempo do atendimento ao consumidor em 24% e melhoramos também a quantidade de derrupções, reduzimos a quantidade de derrupções em 33%”.

“Sabemos da necessidade de investimento no Distrito Federal e o nosso compromisso a continuar investindo em modernização, em digitalização da rede para melhorar a qualidade de energia para a população do DF até 2028 para os próximos cinco anos”, disse o presidente da Neoenergia.

LIDE



Realizado mensalmente, o Almoço-Debate LIDE reúne gestores públicos e privados para debater temas essenciais para o desenvolvimento econômico e social do Brasil.

Presente em cinco continentes e com mais de duas dezenas de frentes de atuação, o grupo conta com unidades regionais e internacionais com o propósito de potencializar a atuação do empresariado na construção de uma sociedade ética, desenvolvida e competitiva globalmente