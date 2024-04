Senac faz parceria com o GDF e Casa de Chá ganha empresa pedagógica

Por Carolina Freitas e João Paulo Nunes

O Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Secretaria de Turismo (Setur-DF), e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do DF (Senac-DF) assinaram, na manhã desta terça-feira (16), convênio de cooperação técnica para implementação de empresa pedagógica de gastronomia na Casa de Chá, localizada na Praça dos Três Poderes.

A parceria funcionará em formato de cafeteria-escola, onde alunos do Senac-DF farão estágio supervisionado por instrutores da instituição. A iniciativa visa valorizar o patrimônio histórico e cultural de Brasília e enaltecer a culinária brasileira, de cada canto do Brasil.

O projeto da cafeteria-escola na Casa de Chá está em andamento desde o ano passado, e prevê a concessão de uso do espaço ao Senac-DF por cinco anos, podendo ser prorrogado, até totalizar 10 anos. Como a iniciativa será coordenada por uma empresa pedagógica de gastronomia, onde alunos serão auxiliados na elaboração dos cardápios, o local não visará grande lucratividade e terá preços acessíveis.

Presente na assinatura do convênio de cooperação, o governador Ibaneis Rocha, falou também sobre o projeto de revitalização da Praça dos Três Poderes, no qual o GDF trabalha em parceria com o Governo Federal. “É o início de uma grande entrega para o DF e mais uma parceria que nós fazemos com o setor privado no DF, com a Fecomércio e com o Senac. Será uma Casa de Chá totalmente revitalizada, assim como esperamos revitalizar toda Praça dos Três Poderes. Estamos com uma parceria com o Governo Federal para que sejam entregues os projetos de revitalização da Praça dos Três Poderes”, destacou Ibaneis.

A previsão é de que a cafeteria-escola da Casa de Chá seja entregue em até 70 dias. “Nós esperamos já estar aqui no mês de junho abrindo este espaço para toda a população do Distrito Federal e para todos que visitam o DF. Nós temos hoje, graças a Deus, um turismo que está cada vez mais pujante, os nossos hoteis estão ficando cheios e com boa ocupação. Nós esperamos também melhorar a qualidade do emprego na cidade. Turismo é muito importante para emprego e renda e nós estamos trabalhando focado nessa questão”, comentou o governador.

Em relação ao aniversário de Brasília, o chefe do Executivo local acrescentou: “Para nós é uma alegria muito grande saber que a capital se consolida a cada momento. Que a capital está cada vez mais pujante e mais forte. A população do DF compreende esse espaço, que é um espaço de todos nós, é a capital de todos os brasileiros e é exatamente esse significado que temos que dar, Brasília é a capital de todos os brasileiros”.

O diretor do Senac, Vitor Côrrea, citou que a Casa de Chá foi projetada pelo grande arquiteto Oscar Niemeyer. “É exatamente esse sonho de Niemeyer, um ponto de encontro no centro do poder está tomando forma nesta manhã”.

O Secretário do Turismo, Cristiano Araújo celebrou a parceria e fez uma projeção para o futuro. “Esse acordo é inicialmente para cinco anos, mas tenho certeza que será para mais 5, 10 e 15 anos.”