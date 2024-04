Inscrições para Maratona Brasília terminam nesta terça-feira (16)

As inscrições para a tradicional Maratona Brasília terminam nesta terça-feira (16). A prova, que tem o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL-DF), retorna pela segunda temporada consecutiva, após 25 anos de ausência. “Esse evento vem para ressignificar as corridas de rua na cidade”, comemora o secretário de Esporte e Lazer substituto, Mateus Bahia.

A novidade da edição de 2024 é que a prova ocorrerá em dois dias, sábado (20) e domingo (21), com desafios de 3 km, 5 km, 10 km, 21 km e 42 km. O atleta inscrito que completar no dia 20 a meia maratona (21 km) e, no dia seguinte, a prova principal (42 km), ganhará uma terceira medalha, a exemplo do que já ocorre em diversas competições em outras partes do mundo.

A largada nos dois dias será às 6h, na Praça da Cidadania, em frente ao Teatro Nacional Claudio Santoro. Os participantes vão percorrer todo o Eixo Monumental, antes de passar pelo Eixão Norte, e em seguida chegarão à ponta do Eixão Sul, farão o caminho de volta e completarão a prova novamente em frente ao teatro.

Os kits serão entregues na quarta (17) e na quinta-feira (18), das 10h às 18h, e na sexta (19) das 10h às 19h, na loja Decathlon do Venâncio Shopping. Os inscritos na competição receberão um kit atleta contendo camiseta, sacochila, viseira, número de peito e medalha (pós-prova).

Faça sua inscrição pelo link.

Programação

Sábado (20)

→ 5h30 – Alongamento

→ 6h – Largada 21 km

→ 7h50 – Aula de ritmos

→ 8h30 – Premiação geral

→ 9h30 – Encerramento

Domingo (21)

→ 5h30 – Alongamento

→ 6h – Largada 21 km e 42 km

→ 6h30 – Alongamento

→ 7h – Largadas 3 km, 5 km e 10 km

→ 7h50 – Aula de ritmos

→ 8h30 – Premiação geral

→ 10h – Show com Teresa Lopes e Choro Livre

→ 12h10 – Premiação por faixa etária.

As informações são da Agência Brasília