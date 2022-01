Lei inclui Semana do Cerrado no calendário escolar

A lei determina que a Semana do Cerrado faça parte do Currículo em Movimento que trata da Educação para a Sustentabilidade

Uma lei que inclui a Semana do Cerrado no calendário escolar das escolas do Distrito federal foi publicada hoje no Diário Oficial do DF (06/01). A Lei n° 7.053 é de autoria do deputado Chico Vigilante (PT) e o Projeto de Lei (PL 2.390/2021) foi aprovado pela Câmara Distrital no último dia 07 de dezembro e aguardava a sanção do governador.

A lei determina que a Semana do Cerrado faça parte do Currículo em Movimento que trata da Educação para a Sustentabilidade, passando a ser realizada anualmente entre os dias 5 e 11 de setembro, culminando com o Dia Nacional do Cerrado (11/09).

A iniciativa do projeto contou com a participação de um grupo de educadores e educadoras ambientais do Distrito Federal e com o apoio do Sinpro-DF. Sobre sua execução, embora seja designada como uma atividade realizada durante sete dias, a proposta prevê a preparação da ação ao longo de todo o ano, de forma que a Semana do Cerrado represente um conjunto de iniciativas voltadas para informar e conscientizar sobre o bioma, por meio de painéis, seminários, palestras e outras ações educativas.

“Estamos vendo a destruição do Cerrado, bem como de todo o meio ambiente. Portanto, nada mais justo do que começar essa conscientização de preservação do nosso Cerrado nas escolas, fazendo efetivamente a orientação das crianças e dos adolescentes”, afirma o deputado Chico Vigilante.

O texto também estabelece a formação de professores e servidores da Secretaria de Educação, no sentido de “aprofundar os conceitos e a execução de projetos de educação ambiental nas instituições de ensino”.

Com a publicação no DODF, a lei já está em vigor a partir de hoje.

Com informações da assessoria de imprensa do deputado Chico Vigilante

*Com informações da Agência CLDF