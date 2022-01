Chile começará a aplicar 4ª dose da vacina contra covid-19 no dia 10

A dose de reforço estará disponível primeiro para pacientes imunossuprimas, que são os mais suscetíveis a infecçōes

O governo do Chile iniciará a aplicação da quarta dose de vacina contra a covid-19 a partir da próxima segunda-feira, 10. O presidente chileno, Sebastián Piñera, informou que, ainda que tenha havido uma pequena e constante alta no número de casos confirmados no país, o Chile mantém os novos contágios sob controle, informa a Associated Press.

A dose de reforço estará disponível primeiro para pacientes imunossuprimas, que são os mais suscetíveis a infecçōes.

A vacinação em massa se dará a partir de 7 de fevereiro, para o grupo de pessoas com mais de 55 anos que tenha completado seis meses desde sua dose anterior.

A subsecretária de Saúde chilena, Paula Daza, disse que estudos domésticos e internacionais sugerem que as doses de reforço ajudam a reforçar a imunidade, mas que o Chile já doou vacinas a seus vizinhos e continuará a auxiliar conforme for necessário.



“Estamos sempre analisando as recomendações e, obviamente, a possibilidade de cooperar com outros países latino-americanos”, afirmou.