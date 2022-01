Alexandre Frota ajuda vítimas das chuvas na Bahia e conta que a população quer Lula e chama Bolsonaro de traidor

Alexandre Frota está no estado da Bahia e falou sobre os candidatos a presidência para 2022, Lula e Bolsonaro.

Alexandre Frota está em expedição no estado da Bahia para ajudar as vítimas das chuvas e postou em seu twitter e Instagram.

Alexandre Frota não apoia mais o clã Bolsonaro. Já faz um tempo que o deputado se debandou de lado e passou a fazer oposição ao governo atual. As críticas que Frota faz a Bolsonaro são inúmeras. Sem papas na língua, o deputado já fez inúmeras declarações que colocam o presidente e sua família em maus lençóis…

Foto: Reprodução

Desta vez Frota está expedição ao estado da Bahia, com o intuito de ajudar as famílias que forma muito prejudicadas pelas chuvas. O deputado foi em 5 bairros atingidos e distribui águas e cestas básicas para a população e agradeceu o carinho.

Foto: Reprodução

Já em sua postagem no Twitter, onde conta sobre a viagem, um trecho chamou atenção dos seguidores. Ele escreveu: “Estou acordado desde as 4 da manhã, já fui em 5 bairros atingidos, cestas e água, estou em Itabuna – BA, mais 470 mil pessoas foram afetadas pelas enchentes, por onde passo as pessoas agradecem e só carinho. Pedem que Lula volte e xingam Bolsonaro de traidor”.

Babado heim! Será que Frota está mais voltado para esquerda brasileira? Seria um flerte com o partido dos Trabalhadores?