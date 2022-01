Vacinação contra influenza ganha reforço com mais 4 mil doses

Imunizantes serão distribuídos às unidades de saúde e não haverá reposição nos estoques até o início da campanha de 2022

Nesta quinta-feira (6), a vacinação contra o vírus influenza está limitada em alguns pontos devido ao fim das doses da Campanha contra a Influenza 2021. A Secretaria de Saúde reforça que os imunizantes existentes nas unidades básicas de saúde estão disponíveis à população desde o mês de abril do ano passado.

A Rede Central de Frio recebeu 4 mil doses de vacinas doadas por convênio firmado entre o Instituto Butantan e a Caixa de Assistência dos Advogados do DF (CAADF, braço assistencial da OAB-DF) e providencia a distribuição para as regiões de saúde que estão sem o imunizante ou com estoque próximo do fim. São elas: Central, Centro-Sul, Leste, Oeste, Norte e Sudoeste. Após a utilização completa dessas vacinas, não haverá reposição nas unidades.

Novas vacinas contra a influenza só serão recebidas a partir do lançamento da campanha de 2022 contra essa síndrome gripal, como ocorre todos os anos entre o final de março e início de abril. O envio dessas novas doses e a definição do período de início da campanha são definidos pelo Ministério da Saúde.

As 4 mil doses estarão disponíveis em pontos específicos de Sobradinho, Planaltina, Asa Sul, Gama e Santa Maria. Os pontos de vacinação são divulgados diariamente no site da Secretaria de Saúde.

Os pontos de vacinação contra a influenza. Foto: Reprodução/Secretaria de Saúde

*Com informações da Secretaria de Saúde e da Agência Brasília