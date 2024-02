Lançado edital para programação cultural do 64ª Aniversário de Brasília

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF (Secec-DF) lançou, nesta quinta-feira (29), o edital de chamamento público para a seleção de organização da sociedade civil (OSC) que, em parceria com a pasta, será responsável por executar o “Aniversário de Brasília – 64 anos”.

“O aniversário de Brasília é um dos nossos eventos anuais que representa uma grande oportunidade para promovermos a descentralização da cultura no Distrito Federal, valorizando a diversidade e alcançando o maior número de regiões. Este ano, queremos fazer melhor e maior, para que não seja apenas uma celebração, mas um marco de inclusão e participação de toda a comunidade brasiliense nas manifestações culturais, além de carimbar essa festa no roteiro cultura e turístico do nosso país” disse Claudio Abrantes, secretário de Cultura e Economia CriativaA inscrição das OSCs que tenham interesse em participar será feita de forma virtual. As entidades terão até as 23h59 do dia 29 de março para preencherem o formulário disponibilizado no site da Secretaria.

Após o prazo de inscrição e de recursos, a parceria entre a secretaria e a OSC selecionada será feita por Termo de Colaboração. O investimento para a realização do evento contará com um total de R$ 5 milhões. Os recursos da parceria serão repassados em duas parcelas, pagas conforme cronograma do plano de trabalho aprovado, após a assinatura do Termo de Colaboração.

Programação estendida

A grande novidade para este ano é que a comemoração do aniversário de Brasília ocorrerá em dois dias e em quatro regiões administrativas (RAs).

Segundo previsto pela secretaria, o evento terá início na véspera do aniversário de Brasília, no dia 20 de abril, com shows e atrações, concentrados na Esplanada dos Ministérios, além de contar com um show na virada para o dia oficial do aniversário da capital, no dia 21.

Ainda segundo o edital, durante todo o dia 21 ocorrerá, de forma simultânea em mais três RAs, programações para todos os gostos e faixas etárias. As outras três RAs que irão participar do evento serão definidas pela Secretaria de Cultura.

Cultura Descentralizada

A ideia do Secretário de Cultura e Economia Criativa, Claudio Abrantes, é tornar o aniversário de Brasília um momento não só de comemoração, mas de expansão da diversidade e de descentralização da cultura do DF.

Serviço:

Edital de chamamento público para realização do “Aniversário de Brasília – 64 anos”

– Formulário de inscrições: https://www.cultura.df.gov.br/editais-abertos

– Período: 29 de fevereiro a 29 de março (até as 23h59)

– Para mais informações, acesse www.cultura.df.gov.

*Com informações da Secec-DF