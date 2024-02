Celina Leão recebe o título de Cidadã Honorária do DF

O gesto ocorreu durante sessão solene na CLDF, com a presença de familiares da política, do governador Ibaneis Rocha, dentre outros

A vice-governadora Celina Leão recebeu, nesta quinta-feira (29), o título de Cidadã Honorária do Distrito Federal. A homenagem é uma iniciativa dos deputados Pepa e Wellington Luiz, da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF).

O gesto ocorreu durante sessão solene na CLDF, com a presença de familiares da política, do governador Ibaneis Rocha, de secretários de governo, parlamentares e membros da sociedade civil diante de um plenário lotado.

Ao receber a homenagem, Celina Leão destacou: “Agora sou Cidadã Honorária da cidade que representa tudo para mim. Tenho orgulho de que onde passei deixei amor e amizades. Lá no estado de Goiás, onde nasci, aprendi que nas nossas dificuldades e tristezas nós tínhamos uns aos outros. E posso dizer que a minha vida é um retrato de pessoas abençoadas e iluminadas que Deus colocou em minha vida”, disse a vice-governadora.

Já o governador Ibaneis Rocha fez questão de enaltecer a parceria com a vice-governadora. “Falar de Celina para mim é uma questão calorosa. É uma irmã, está comigo desde a época em que presidi a OAB-DF e ela aqui na CLDF. Conheci ela mais de perto na campanha de 2018 e fizemos um trabalho onde rodamos todo o DF, ela me apresentando, porque eu era um ilustre desconhecido, e estivemos juntos durante todo o mandato. Trabalhamos juntos em projetos e ela trazendo recursos para a cidade”, destacou Ibaneis Rocha. “Somos parceiros e tive a grande satisfação de fazer a segunda campanha ao lado de Celina Leão, quando chegamos à vitória em primeiro turno, prova do reconhecimento da população do nosso trabalho”, acrescentou.

Trajetória política

Nascida em Goiânia, Celina Leão Hizim Ferreira, 46 anos, tem uma longa trajetória política no DF, de assessora de gabinete a vice-governadora.

Formada em administração de empresas e direito, Celina Leão atuou por dois mandatos na Câmara Legislativa e presidiu a Casa no biênio 2015-2016 e a Procuradoria Especial da Mulher em 2017-2018. Entre 2019 e 2022, atuou como deputada federal, onde, na condição de coordenadora da bancada feminina, trabalhou pela aprovação de 199 projetos de lei.

Como secretária de Esporte, liderou a construção e a reforma de campos de grama sintética e a reforma de centros olímpicos, além de trabalhar pela ampliação dos programas Bolsa Atleta e Compete Brasília. Além dessa pasta, foi secretária de Juventude no ano de 2006.

No tempo em que ocupou o cargo de governadora em exercício do DF, entre janeiro e março de 2023, ela assinou obras importantes, como a do Drenar DF, a do Viaduto do Jardim Botânico e a da reforma do batalhão da Polícia Militar na Esplanada dos Ministérios. Ela também assinou a nomeação de 1,2 mil servidores da Saúde, entregou a duplicação da Avenida N3, no Riacho Fundo, e as Escolas Classe 26 de Setembro, em Taguatinga, e 502, no Itapoã Parque.

Informações da Agência Brasília