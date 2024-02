Atendimento do BRT é ampliado com 20 ônibus novos

“Ao todo, serão 235 novas viagens, o que vai diminuir o tempo de espera entre elas”, anuncia o secretário de Transporte e Mobilidade

Mais 20 ônibus do tipo Padron vão reforçar o atendimento para os passageiros de Gama e de Santa Maria que utilizam o BRT. Os ônibus novos começam a circular a partir desta segunda-feira (4), ampliando os horários de 11 linhas do sistema, sendo sete em Santa Maria e quatro no Gama. Além disso, será possível fazer a ligação de Santa Maria com o Núcleo Bandeirante e o Guará pelo BRT, por meio da nova linha 2304.

“Ao todo, serão 235 novas viagens, o que vai diminuir o tempo de espera entre elas”, anuncia o secretário de Transporte e Mobilidade, Zeno Gonçalves. “As intervenções que estão sendo implantadas são fruto do acompanhamento e monitoramento da equipe técnica da pasta, que identificou os destinos mais procurados pelos usuários”, acrescenta.

“As intervenções que estão sendo implantadas são fruto do acompanhamento e monitoramento da equipe técnica da pasta, que identificou os destinos mais procurados pelos usuários”, explicou Zeno Gonçalves, secretário de Transporte e Mobilidade.

Com a chegada dos novos veículos, será possível fazer a ligação de Santa Maria com o Núcleo Bandeirante pela linha 2304 (Terminal de Santa Maria/Núcleo Bandeirante/Guará II – I). O atendimento passará a ser feito por ônibus do tipo Padron, que são equipados com ar-condicionado e utilizam a faixa exclusiva do BRT. Ao todo, a linha 2304 terá oito horários, sendo quatro saindo do terminal do BRT de Santa Maria e outros quatro do terminal do Guará I.

“Vamos melhorar a qualidade do serviço de transporte oferecido, com mais conforto, reduzindo os tempos de deslocamentos e ampliação da oferta de viagens a esses passageiros”, destaca o subsecretário de Operações da Semob, Márcio Antônio de Jesus.

Informações são da Agência Brasília