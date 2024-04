Lago Sul e Riacho Fundo II ficarão sem água nesta terça-feira (16)

Algumas áreas do Lago Sul e do Riacho Fundo II ficarão sem água nesta terça-feira (16).

Segundo a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), as suspensões serão necessárias para a realização de melhorias dos sistemas de abastecimento.

Veja horário e locais:

Lago Sul

Horário: 8h às 20h;

8h às 20h; Locais: SHIS QL 10, QL 08, SHIS QI 07, conjuntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 e 12, SHIS QI 07 Comércio local, SHIS QI 09, conjuntos 1, 2, 3, 18, 19, 20, SHIS QI 09 Comércio local, SHIS QI 09/11 Comércio local e Hospital Daher

Riacho Fundo II

Horário: 8h às 22h;

8h às 22h; Locais: Quadras 01, 03, 05, 07, 09, 10, 12, 14,16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29 e 31

A Caesb esclarece que, em algumas regiões, a normalização do fornecimento de água pode ocorrer de forma gradual, a partir do horário programado para o término da manutenção.

A companhia informa ainda que toda unidade usuária deverá contar com reservação de volume mínimo correspondente ao consumo médio diário, de acordo com a legislação. Desta forma, os usuários não deverão ser afetados pela interrupção no fornecimento de água. Para mais informações, é só acessar o canal público da Caesb pelo telefone 115.