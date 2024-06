Lago Norte terá 9ª Delegacia de Polícia totalmente reformada

Nesta sexta-feira (7), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) abre ao público a nova sede da 9ª Delegacia de Polícia, localizada na SHIN 3/5, no Lago Norte. A reforma completa da unidade trará uma série de melhorias para beneficiar tanto os servidores quanto a comunidade atendida. Foram investidos R$ 5.372.108,76 nos trabalhos.

Foram renovados todos os sistemas de instalações elétricas, hidrossanitárias, de rede lógica e de combate a incêndio. Também foram substituídos o telhamento, os pisos, as esquadrias, e os revestimentos internos e externos. Além dessas melhorias estruturais, a delegacia foi atualizada com a nova identidade visual da corporação.

Com a ampliação, a 9ª Delegacia agora conta com 856,05 m² de área construída, um aumento de 339,25 m² em relação à estrutura anterior. Esse acréscimo permitiu a incorporação de diversas funcionalidades que melhoram a eficiência e a segurança da unidade.

Fazem parte das mudanças um acesso separado para custodiados, vagas operacionais para viaturas – o que reduz o tempo de acionamento em situações de emergência -, sala de reconhecimento integrada à área de contenção e recursos de acessibilidade, garantindo um ambiente inclusivo para todos.

A inauguração representa um avanço para a segurança pública no Lago Norte. Com instalações modernizadas e funcionais, a unidade está mais bem-equipada para atender as demandas da comunidade.

Inauguração da 9ª DP

⇒ Data: sexta (7), às 10h30, na SHIN 3/5 – Lago Norte.

*Com informações da PCDF