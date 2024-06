PCDF apreende equipamentos de som automotivo furtados no Itapoã

Na quarta-feira (5), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) realizou uma operação conjunta envolvendo o plantão e a Seção de Investigação Geral (SIG) da 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá), resultando na apreensão de pelo menos 22 alto-falantes automotivos de uso profissional e dois forros de porta personalizados no centro da cidade do Itapoã.

A operação teve como objetivo combater o furto e a receptação de equipamentos de som automotivo. A ação foi desencadeada após a vítima identificar seus equipamentos sendo comercializados por terceiros na cidade.

Uma equipe foi imediatamente enviada ao local para verificar a denúncia. Durante as diligências e buscas, os policiais confirmaram a presença dos objetos furtados. Os envolvidos foram conduzidos à 6ª DP, onde um indivíduo foi preso em flagrante por receptação.